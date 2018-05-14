Под завалами могут находиться два человека.

В Ростовской области обрушилась стена здания. Об этом сообщили представители региональных экстренных служб. По данным ГУ МЧС, под завалами конструкции могут находиться два человека. Они находились в неэксплуатируемом помещении в Сальске.

На территории ТРСУ в Морском переулке произошло обрушение стены неэксплуатируемого здания. источник "РИА Новостей"

Эксперт объяснил, что в настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего. Сообщение об обрушении поступило на пульт диспетчера ГУ МЧС в 13:50 часов по московскому времени. Очевидцы сообщили, что пострадало двухэтажное здание по Морскому переулку, 1. На месте работают 30 сотрудников личного состава ведомства и 12 единиц техники.

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Фото и видео: Telegram/РИА Новости