Эльвира Набиуллина видит возможность продления льготной ипотеки в 24 регионах России.

Глава ЦБ назвала регионы, где можно было бы продлить программу льготной ипотеки. Об этом Эльвира Набиуллина сообщила в интервью журналистам "Известий". Чиновница уверена, что ставка не выше 6,5 процентов без негативных последствий может быть реализована только в 24 субъектах РФ. В данном списке находятся Башкирия, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставрополье, а также Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области. Эксперт отметила, что льготную программу в качеств антикризисной меры правительству следует свернуть.

Уже появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен - мы это видим по ряду регионов, где этот эффект уже стал негативным с точки зрения доступности жилья. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина предложила повысить доступность ипотеки адресными мерами.

Фото: ЦБ России