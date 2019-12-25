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Глава ЦБ назвала регионы, где можно было бы продлить программу льготной ипотеки
Сегодня, 7:49
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lesjasap

Глава ЦБ назвала регионы, где можно было бы продлить программу льготной ипотеки

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Эльвира Набиуллина видит возможность продления льготной ипотеки в 24 регионах России.

Глава ЦБ назвала регионы, где можно было бы продлить программу льготной ипотеки. Об этом Эльвира Набиуллина сообщила в интервью журналистам "Известий". Чиновница уверена, что ставка не выше 6,5 процентов без негативных последствий может быть реализована только в 24 субъектах РФ. В данном списке находятся Башкирия, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставрополье,  а также Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области. Эксперт отметила, что льготную программу в качеств антикризисной меры правительству следует свернуть.

Уже появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен - мы это видим по ряду регионов, где этот эффект уже стал негативным с точки зрения доступности жилья.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина предложила повысить доступность ипотеки адресными мерами.

Фото: ЦБ России

Теги: льготная ипотека, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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