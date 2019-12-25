Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предложила повысить доступность ипотеки адресными мерами. По её словам, нужно поддерживать заёмщиков в регионах и молодых семей. Об этом пишут "РИА Новости".
По словам главы регулятора, снижение ипотечных ставок вопреки рыночных тенденций может привести к возникновению пузыря на рынке жилой недвижимости. Набиуллина подчеркнула, что в 2020 году ипотечная ставка снижалась из-за общего снижения ставок на рынке. Нынешняя ставка под 6,5% в данный момент лишь провоцирует рост цен на жильё.
Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры.
Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка
Ранее мы писали, что ЦБ проведет в 2021 году эксперимент с "зеленой" ипотекой.
Фото: pixabay.com
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