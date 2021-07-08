Премьер-министр Украины считает, что "Северный поток - 2" не достроят

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что газопровод "Северный поток - 2" не достроят. Об этом он заявил на брифинге с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Его слова приводит ТАСС.
Слышны утверждения, что проект "Северный поток - 2" будет завершен. По моему мнению, оснований для таких утверждений нет
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины
По словам политика, этот проект является неэкономическим, а его строительство негативно скажется на Украине. Шмыгаль отметил, что из-за "Северного потока-2" снизятся объемы транзита газа.
Ранее Зеленский призвал Европу противостоять строительству "Северного потока-2".
Видео: YouTube / in time Ukraine
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