Премьер-министр Украины считает, что "Северный поток - 2" не достроят

По его словам, строительство газопровода навредит стране.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что газопровод "Северный поток - 2" не достроят. Об этом он заявил на брифинге с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Его слова приводит ТАСС.

Слышны утверждения, что проект "Северный поток - 2" будет завершен. По моему мнению, оснований для таких утверждений нет Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

По словам политика, этот проект является неэкономическим, а его строительство негативно скажется на Украине. Шмыгаль отметил, что из-за "Северного потока-2" снизятся объемы транзита газа.

Ранее Зеленский призвал Европу противостоять строительству "Северного потока-2".

Видео: YouTube / in time Ukraine