Премьер-министр Таиланда рассказал о жертвах и мотивах стрелка

В результате его действий погибло более 20 человек за одну ночь.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча объявил о том, что военным страны удалось ликвидировать стрелка, напавшего на мирных жителей накануне. Причиной бойни, устроенной мужчиной в городе Корат (Накхонратчасима), стал бытовой конфликт.

Глава кабинета министров заявил, что причиной стал конфликт с сослуживцами из-за продажи дома. В ходе сделки имел место обман. По словам главы кабмина, причиной, побудившей военного открыть стрельбу по людям, стал конфликт на бытовой почве. Премьер уточнил, что ситуация связана с обманом в ходе сделки с недвижимостью.

Ранее из Таиланда поступали сообщения о том, что военный местной армии начал стрелять по прохожим около торгового центра в городе Накхонратчасима. По сообщению СМИ, всего в результате его действий погибли более 25 человек, еще 57 были ранены.

После того, как он убил троих военных в своей части, стрелок вышел в город. Мужчина транслировал свои действия в Facebook-аккаунте, после страницу заблокировали.