Ральф Гонсалвес получил удар по голове тупым предметом.

Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин получил ранение во время акций протеста. Об этом рассказали местные журналисты из издания Loop News. В СМИ уточнили, что глава кабмина карибского государства пострадал в городе Кингстаун. В настоящее время Ральф Гонсалвес госпитализирован. На ночь его оставили в госпитале.

Премьер-министр сейчас идет на поправку под присмотром персонала больницы. Он останется там на ночь под наблюдением. Он заверил, что никакие незаконные действия против него не помешают ему заниматься делами во благо народа и демократии. заявление Минздрава

Очевидцы уточнили, что один из активистов во время беспорядков бросил в чиновника твердый предмет. Это привело к травме головы. В момент инцидента премьер возвращался на заседание местного парламента.

Напомним, что жители страны выступают против медицинской реформы.

Власти Сент-Винсента и Гренадин начали эвакуацию жителей из-за проснувшегося вулкана.

Видео: jamaica.loopnews.com, YouTube / SUNSHINE BASKETBALL ACADEMY-SVG