На островном государстве проснулся вулкан Суфриер.

Власти Сент-Винсента и Гренадин начали эвакуацию жителей из-за проснувшегося вулкана. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Ральф Гонсалвес. По информации от чиновника, в непосредственной близости к некоторым населенным пунктам островного государства находится Суфриер. На вулкане замечена угрожающая для региона активность.

Я издал приказ об эвакуации всех жителей, проживающих в "красных зонах" на северо-востоке и северо-западе острова. Всех жителей просят незамедлительно действовать соответствующим образом, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своих семей. Ральф Гонсалвес, глава правительства Сент-Винсента и Гренадин

Напомним, что на территории Сент-Винсента и Гренадин проживает более сотни тысяч человек. Серьезной вулканической активности на островном государстве не фиксировалось с 1979 года. Одно из самых крупных извержений вулкана Суфриер произошло в 1902 году. Трагедия унесла жизни более тысячи граждан.

На Камчатке зафиксирован выброс вулканического пепла.

Фото и видео: Twitter/Ralph Gonsalves

