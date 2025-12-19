Премьер-министр Канады отверг вероятность заключения соглашения о свободной торговле с Китаем

Марк Карни раскрыл обязательства страны по сделке с США и Мексикой.

Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил местным журналистам о том, что власти из Оттавы не намерены заключать соглашение о свободной торговле с Китаем или еще каким-либо государством с нерыночной экономикой в соответствии со своими международными обязательствами, заявленными в рамках торгового альянса с Мексикой и американской администрацией (CUSMA). Иностранный политик добавил, что Канада вместе с китайской делегацией урегулировала некоторые проблемы в двустороннем взаимодействии, которые возникли у стран за последние годы.

В рамках CUSMA у нас обязательства не заключать соглашений о свободной торговле со странами, в которых нет рыночной экономики, заблаговременно не уведомив (партнеров – ред.). У нас нет никаких планов такого толка ни в отношении Китая, ни любой другой нерыночной экономики. Марк Карни, премьер-министр Канады

Ране канадский телеканал CBC передавал аудитории сведения о том, что Марк Карни имел в виду достигнутые с Пекином договоренности по электромобилям, продукции сельского хозяйства и рыболовства. Лидер Белого дома Дональд Трамп говорил в Вашингтоне о том, что если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые на территорию США, затем будут немедленно применены пошлины в размере ста процентов.

Фото и видео: YouTube / Global News

