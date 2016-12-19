Премьер-министр Италии Мелони в программной речи заявила о приверженности линии НАТО

Новая глава правительства рассказала о политике, которой будет придерживаться.

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони в программной речи перед депутатами нижней палаты местного парламента заявила о приверженности ее правительства линии НАТО. Чиновница отметила, что в том числе это означает дальнейшую поддержку украинских властей. Политик пояснила, что страна остается полноправным членом коллективного Запада и его системы международных союзников.

Италия будет оставаться надежным партнером Североатлантического альянса, начиная с поддержки храброго украинского народа. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Политик полагает, что Италия нуждается в текущий момент в более эффективной интеграции с партнерами ради того, чтобы противостоять глобальным вызовам. Джорджа Мелони берет курс на то, чтобы отстаивать национальные интересы государства, но также придерживаться общеевропейской и североатлантической линии. Особенно это будет касаться отношения с Москвой.

Новый премьер-министр и правительство Италии приведены к присяге.

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