Санна Марин призвала усиливать собственные оборонные возможности в регионе.

Глава правительства Финляндии Санна Марин признала полную военную зависимость европейского региона от американской администрации. По словам европейской чиновницы, без поддержки со стороны Вашингтона ЕС столкнулись бы со значительными проблемами в сфере обороны. Об этом премьер-министр напомнила австралийским коллегам в ходе своего выступления в Институте Лоуи. Спикер добавила, что именно американцы оказали основную военную поддержку киевскому режиму в противодействии российской специальной операции на Украине.

Буду откровенной, предельно честной: Европа прямо сейчас недостаточно сильна. Мы были бы в беде без участия Соединенных Штатов на Украине. Санна Марин, премьер-министр Финляндии

Санна Марин призвала коллег из Австралии усилить оборонную промышленность Европы для того, чтобы иметь возможность "справиться с различными ситуациями".

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Фото и видео: YouTube / Lowy Institute