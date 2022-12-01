Блинкен: Финляндия и Швеция "скоро будут" членами НАТО

В Госдепе США оценили турецкую позицию по ратификации договоров с северными странами.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция "скоро будут" членами НАТО. Об этом эксперт упомянул в ходе пресс-конференции с журналистами в Бухаресте. Иностранец выступил перед СМИ по завершению второго дня встречи министров иностранных дел Североатлантического военного альянса. Он отметил, что текущее расширение блока движется рекордными, высокими темпами по сравнению с прошлыми интеграциями государств, которые заняли больше времени.

Что касается присоединения Швеции и Финляндии. Во-первых, все страны НАТО подписали протоколы о присоединении. 28 из 30 в действительности ратифицировали, и это произошло с примечательной скоростью. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Дипломат ушел от ответа на вопрос прессы о том, готовы ли Св Вашингтоне согласиться с тем, чтобы Анкара ратифицировала протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО лишь после турецких всеобщих выборов. Это мероприятия состоится в июне 2023 года. Энтони Блинкен добавил, что все три страны (Турция, Финляндия и Швеция) напрямую взаимодействуют друг с другом ради того, чтобы Анкара могла получить гарантии безопасности.

Блинкен: США и ЕС считают, что находятся в соперничестве с КНР, но не хотят конфликта.

Фото и видео: YouTube / Defense Now