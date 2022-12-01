Блинкен: США и ЕС считают, что находятся в соперничестве с КНР, но не хотят конфликта

В Госдепе США оценили контакты с КНР.

Власти США и Евросоюза исходят из того, что они в настоящее время конкурируют с Китаем за возможность определить направление дальнейшего развития мира. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Чиновник выступил перед СМИ по завершению второго дня встречи между министрами иностранных дел стран-членов НАТО, которая состоялась в Бухаресте. Эксперт добавил, что в Вашингтоне не стремятся к конфликту с Пекином. Отношения с Пекином он назвал сложными, но важными.

Сложными, поскольку мы считаем их конкурентными. Для нас текущий момент в мире во многом является переломным. Мы прошли период после холодной войны, идет соперничество за то, чтобы определить, что будет дальше. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Дополнительно в США есть понимание того, что следует искать пути сотрудничества с китайской стороной. Это необходимо для реагирования на острые и значимые мировые проблемы, которые влияют не только на США или КНР. Речь идет о защите климата, здравоохранении, макроэкономике.

Блинкен: Запад попытается создать эффективную защиту инфраструктуры Украины.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

