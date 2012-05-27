Премьер-министр Чехии призвал развивать атомную энергетику для сохранения окружающей среды

Петр Фиала считает, что для мира начинается эпоха нового Возрождения.

Развитие атомной энергетики необходимо для сохранения окружающей среды, так как такие реакторы не производят вредных выбросов в атмосферу. Об этом коллегам напомнил премьер-министр Чехии Петр Фиала, который выступил на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), организованной в ОАЭ. По словам европейца, сейчас планете требуется вступить в период приоритетного развития атомной энергетики, который сравнится по результатам прогресса цивилизации с эпохой Возрождения. В связи с этим власти в Праге поддерживают принятие декларации о необходимости увеличить в три раза до 2050 года число действующих атомных реакторов.

Атомная энергия является экологически чистой и надежной. Мы должны были бы использовать выгоды от ее использования. Одним из дешевых и эффективных путей является развитие нового поколения модульных реакторов. Петр Фиала, премьер-министр Чехии

В Чехии готовы до 2027 года предоставить четыре миллиона евро в международный фонд оказания помощи развивающимся странам для преодоления негативных последствий изменения климата.

Евросоюз признал право Израиля на самооборону, заявил премьер Чехии.

Фото и видео: YouTube / COP28 UAE