Евросоюз признал право Израиля на самооборону, заявил премьер Чехии

Петр Фиала подвел итоги саммита ЕС в Брюсселе.

Европейский союз подтвердил право Израиля на самооборону, а также осудил атаки радикального палестинского движения ХАМАС. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами по завершению двухдневного саммита ЕС в Брюсселе сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала. Иностранный чиновник заметил, что Прага добилась от партнеров включения в финальную версию документа упоминание о необходимости борьбы с распространением дезинформации, связанной с конфликтом на Ближнем Востоке.

Евросовет признал право Израиля на самооборону, осудил атаки ХАМАС, призвал к немедленному освобождению заложников, а также отметил, что гуманитарная помощь не должна быть использована террористами. Петр Фиала, премьер-министр Чехии

Президент Чехии призвал на Генассамблее ООН к поддержке Украины и миру в стране.

Фото и видео: YouTube / Petr Fiala