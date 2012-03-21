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Евросоюз признал право Израиля на самооборону, заявил премьер Чехии

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Петр Фиала подвел итоги саммита ЕС в Брюсселе.

Европейский союз подтвердил право Израиля на самооборону, а также осудил атаки радикального палестинского движения ХАМАС. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами по завершению двухдневного саммита ЕС в Брюсселе сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала. Иностранный чиновник заметил, что Прага добилась от партнеров включения в финальную версию документа упоминание о необходимости борьбы с распространением дезинформации, связанной с конфликтом на Ближнем Востоке.

Евросовет признал право Израиля на самооборону, осудил атаки ХАМАС, призвал к немедленному освобождению заложников, а также отметил, что гуманитарная помощь не должна быть использована террористами.

Петр Фиала, премьер-министр Чехии

Президент Чехии призвал на Генассамблее ООН к поддержке Украины и миру в стране.

Фото и видео: YouTube / Petr Fiala

Теги: ближний восток, евросоюз, израиль, петр фиала, саммит ес, хамас
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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