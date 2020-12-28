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Премьер-министр Белоруссии рассказал о контрактах на поставку нефти из России

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До конца года будут подписаны все соглашения.

Власти Белоруссии подписали ряд соглашений по поставкам российской нефти в 2021 году. Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Идет процесс подписания контрактов с поставщиками. С рядом крупных поставщиков уже подписаны соглашения о поставке нефти трубопроводным транспортом в 2021 году. С частью еще идут согласования отдельных мелких условий.

Роман Головченко, премьер-министр Белоруссии

Также глава правительства добавил, что до конца года будут подписаны "абсолютно все контракты на поставку нефти".  По словам Головченко, в этих вопросах не было "какого-то накала или напряженности".

Ранее посол РФ в Белоруссии рассказал о "глобальном плане" отрыва Минска от Москвы.

Видео: YouTube / АТН: новости Беларуси и мира

Теги: белоруссия, поставки нефти, премьер-министр белоруссии, роман головченко, россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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