Премьер Японии заявил о намерении постепенно отказаться от российского угля

Фумио Кисида подтвердил планы по диверсификации поставок.

Премьер-министр Японии заявил о намерении постепенно отказаться от российского угля. Соответствующее заявление чиновник сделал на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем по результатам рабочей встречи в Токио. Он подтвердил планы страны диверсифицировать энергетические поставки.

Мы придерживаемся намерений на постепенный отказ от импорта российского угля в скорейшее возможное для этого время. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Руководитель правительства призвал коллег обеспечить энергетическую безопасность Японии. На текущий момент Токио ввели несколько антироссийских санкционных пакетов из-за проведения специальной военной операции РФ на Украине. В частности, ограничения касаются экспорта товаров. В "черном перечне" заявлено 300 пунктов, включая автомобили, лазеры, предметы роскоши.

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Фото и видео: YouTube / phoenix