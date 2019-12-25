Хирокадзу Мацуно: Японский посол не будет выслан из России

Тоёхиса Кодзуки не коснулась участь его коллег.

В Токио заявили, что японский посол не будет выслан из России по решению МИД РФ. Соответствующей информацией с журналистами во время регулярного брифинга поделился генеральный секретарь местного правительства Хирокадзу Мацуно. По данным чиновника, дипломат Тоёхиса Кодзуки не входит в число восьми японских дипломатических сотрудников, которые Москвы высылает из страны.

Хотел бы воздержаться от комментариев по поводу личной информации восьми дипломатических работников, но среди этих восьмерых нет посла Кодзуки. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Мацуно выступил перед прессой с утверждением, что решение российского внешнеполитического ведомства о высылке японских дипломатов является неприемлемым для Токио. При этом ответственность за резкое ухудшение двусторонних отношений "целиком и полностью" является заслугой Москвы. В Японии выразили РФ протест через посольство.

Япония выразила протест Южной Корее из-за исследования спорных островов.

Фото: YouTube / s zkey