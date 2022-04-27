Хирокадзу Мацуно рассказал о решительном протесте Сеулу из-за территориального конфликта.

Япония выразила протест Южной Корее из-за исследования спорных островов. Представление местное правительство направило коллегам из Сеула из-за сведений о том, что ЮК планирует заниматься анализом территории Такэсима (также известны под названием островов Лианкур), находящихся в акватории Японского моря. Эта земля все еще является предметом территориального конфликта между странами. Соответствующее заявление перед журналистами сделал генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно на регулярном брифинге.

Острова Такэсима являются нашей исконной территорией, в связи с чем считаем прискорбными и неприемлемыми….Мы выразили суровый протест южнокорейской стороне. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Япония потребовала по дипломатическим каналам от южнокорейской стороны прекратить свое исследование островов. Однако Сеул фотографирует острова, запуская над ними свои беспилотники. Анализ территории также ведется за счет лазерного оборудования. С его помощью ученые формируют трехмерные модели.

Япония считает неприемлемым развитие ракетно-ядерной программы КНДР.

Фото и видео: YouTube / s zkey