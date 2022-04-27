Хирокадзу Мацуно оценил военный парад в Северной Корее.

Япония считает неприемлемым развитие ракетно-ядерной программы КНДР. Соответствующее заявление во время регулярного брифинга сделал генеральный секретарь местного правительства Хирокадзу Мацуно. По словам специалиста, совместно с Вашингтоном и Сеулом Токио будет добиваться от Северной Кореи полной денуклеаризации республики.

Приложив все усилия на сбор и анализ информации, мы продолжим тесное сотрудничество между Японией и США, а также Японией, США и Южной Кореей. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Таким образом представитель японского кабинета министров прокомментировал прошедший накануне в Пхеньяне военный парад по случаю 90-летия со дня создания Корейской народной армии. Мацуно заметил, что в Токио с обеспокоенностью следят за действиями КНДР.

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Фото и видео: YouTube / s zkey

