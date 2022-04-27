Япония: РФ пытается переложить ответственность за ухудшение отношений

Хирокадзу Мацуно назвал поведение РФ неприемлимым.

Япония считает, что РФ пытается переложить на Токио ответственность за ухудшение двусторонних отношений. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. Чиновник пояснил, что местное правительство находит такое поведение со стороны Москвы неприемлемым. Он уверен в том, что негативные последствия связаны с проведением специальной военной операции РФ на Украине.

Несмотря на это российская сторона пытается переложить ответственность на Японию - и это совершенно неприемлемо. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Таким образом эксперт оценил перед прессой историю с прекращением безвизовых поездок японских граждан на южную часть Курильских островов. В частности, речь идет также и о визитах японцев с целью посещения захоронений их предков на территории. Такие безвизовые поездки МИД РФ приостановил в марте. Мацуно признал, что о возобновлении соглашения с РФ говорить пока что рано, хотя в Токио и хотели бы поспособствовать улучшению ситуации.

Япония не исключила содействие России в поисках пропавших пассажиров судна.

Фото и видео: YouTube / s zkey