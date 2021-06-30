Япония не исключила содействие России в поисках пропавших пассажиров судна

Хирокадзу Мацуно рассказал о том, что РФ уведомит Токио, если в территориальных водах заметил тела погибших пассажиров.

Япония не исключила содействие России в поисках пропавших пассажиров затонувшего круизного судна KAZU 1. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь местного правительства Хирокадзу Мацуно. Чиновник на регулярном брифинге с прессой заметил, что Токио воспользуется международной помощью в случае такой необходимости.

Мы не думаем, что в настоящее время необходимо какое-либо участие России в поисково-спасательной операции, но, если потребуется, мы продолжим держать контакт с российской стороной, в том числе по вопросу поисков. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

В рамках существующих двусторонних договоренностей между Россией и Японией страны предоставляют друг другу информацию в случае подобных инцидентов. Москва дала обещание Токио о том, что уведомит коллег о нахождении в российских территориальных водах тел пассажиров лайнера, затонувшего около около берегов северного японского острова Хоккайдо круизного судна будут найдены в российских водах.

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Фото и видео: YouTube / s zkey