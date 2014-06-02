В Японии назвали неприемлемыми слова Трутнева о южной части Курильских островов

Хирокадзу Мацуно оценил заявление России о развитии туристического и промышленного потенциала островов.

В Японии назвали неприемлемыми слова Юрия Трутнева о южной части Курильских островов. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами сделал генеральный секретарь местного правительства. Хирокадзу Мацуно прокомментировал слова российского вице-премьера по Дальневосточному Федеральному Округу о том, что в ближайшее время РФ планирует заняться промышленным и туристическим освоением территорий.

Мы в курсе упомянутых высказываний Трутнева. На четыре северных острова распространяется наш суверенитет и исконные территории нашей страны. Высказывания в том ключе, словно эти территории стали российской территорией - совершенно неприемлемы. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Напомним, что во время своей рабочей поездки в Хабаровский край Юрий Трутнев заявил журналистам о том, что Россия развивает потенциал Курильских островов. Промышленное и туристическое развитие региона станет ответом Токио на публикацию Японие ежегодного дипломатического доклада ("Синей книги") о том, что южная часть островов - незаконно оккупированная территория.

Япония продолжит следить за военной активностью России на фоне испытания "Сармата".

Фото и видео: YouTube / s zkey