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Премьер Кисида: Япония не собирается выходить из проекта "Сахалин-2"
Сегодня, 9:51
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Премьер Кисида: Япония не собирается выходить из проекта "Сахалин-2"

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Глава местного правительства напомнил о важности нефтегазового проекта.

Премьер-министр Японии заявил, что страна не собирается выходить из нефтегазового проекта "Сахалин-2". При этом Токио все еще заинтересовано в закупках энергетических ресурсах в рамках данного проекта. такими сведениями с местными законодателями поделился глава правительства Фумио Кисида, выступая в парламенте.

Это чрезвычайно важный проект для нашей энергетической безопасности, поскольку он способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам СПГ. Мы не намерены из него выходить.

Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Напомним, что "Сахалин-2" представляет из себя нефтегазовый проект, реализуемый на острове Сахалин на условиях раздела продукции. Оператором по реализации является компания "Сахалин энерджи". Контрольный пакет акций принадлежит "Газпрому". Японское предприятие Mitsui имеет 12,5% от акций, Mitsubishi - еще 10%. Большая часть производимого в рамках проекта сжиженного природного газа поставляется в Японию.

Премьер Японии не считает ошибочной политику в отношении России в последние годы.

Фото: YouTube / THE PAGE（ザ・ページ）

Теги: газ, нефть, сахалин-2, сжиженный природный газ, спг, фумио кисида, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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