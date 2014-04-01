Премьер Кисида: Япония не собирается выходить из проекта "Сахалин-2"

Глава местного правительства напомнил о важности нефтегазового проекта.

Премьер-министр Японии заявил, что страна не собирается выходить из нефтегазового проекта "Сахалин-2". При этом Токио все еще заинтересовано в закупках энергетических ресурсах в рамках данного проекта. такими сведениями с местными законодателями поделился глава правительства Фумио Кисида, выступая в парламенте.

Это чрезвычайно важный проект для нашей энергетической безопасности, поскольку он способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам СПГ. Мы не намерены из него выходить. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Напомним, что "Сахалин-2" представляет из себя нефтегазовый проект, реализуемый на острове Сахалин на условиях раздела продукции. Оператором по реализации является компания "Сахалин энерджи". Контрольный пакет акций принадлежит "Газпрому". Японское предприятие Mitsui имеет 12,5% от акций, Mitsubishi - еще 10%. Большая часть производимого в рамках проекта сжиженного природного газа поставляется в Японию.

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Фото: YouTube / THE PAGE（ザ・ページ）