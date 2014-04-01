Премьер Японии не считает ошибочной политику в отношении России в последние годы

Фумио Кисида рассказал о контактах с РФ после 2014 года.

Премьер-министр Японии не считает ошибочной политику по развитию отношений с Россией в последние годы. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в рамках выступления в парламенте страны. Фумио Кисида отметил, что в том числе говорит и о проведении переговоров по мирному соглашению.

Присоединение Крыма к России в 2014 году было нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Международное сообщество, включая Японию, сотрудничало, стараясь всячески воздействовать, чтобы ослабить напряженность. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Чиновник пояснил, что одновременно с этим Токио вел упорные мирные переговоры с Россией по решению территориального конфликта. Кисида оценил сведения о том, что Япония якобы направила российскому лидеру Владимиру Путину "ошибочное сообщение". По мнению премьера, эти данные не соответствуют действительности. Япония по-прежнему стремится создавать устойчивые отношения с Москвой, так как это важно с точки зрения национальных интересов государства.

Япония с 5 апреля вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию.

Фото: YouTube / THE PAGE（ザ・ページ）

