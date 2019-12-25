Премьер Японии впервые заявил о гибели невинных в РФ из-за конфликта на Украине

Сигэру Исиба оценил встречу в Белом доме между главами США, Украины и стран-членов ЕС.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба сообщил о необходимости скорейшего достижения режима прекращения огня на Украине, а также рассказал, что из-за продолжающегося регионального конфликта "ни в чем не повинные люди" становятся жертвами как на Украине, так и в России. Соответствующее заявление местный политик сделал журналистами в Токио, комментируя прошедшие в Вашингтоне переговоры американского президента-республиканца Дональда Трампа, лидера киевского режима Владимира Зеленского и европейских политических лидеров. Японские власти уверены, что глава Белого дома предпринимает различные активные действия, направленные на установление мира. Сигэру Исиба подчеркнул, что на текущий момент самым важным является скорейшее прекращение огня. Иностранный чиновник заверил общественность о том, что его страна всесторонне рассмотрит возможные варианты с точки зрения своих возможностей и существующей законодательной базы для поддержки завершения конфликта на Украине.

Встреча завершилась всего несколько часов назад, и мы внимательно следим за развитием ситуации. Вот это достижение справедливого мира - это очень сложный вопрос, его решение займет время. Но на данный момент говорить о чем-то конкретном еще нельзя... Простые люди, ни в чем не повинные люди становятся жертвами каждый день. На Украине, да и в России тоже. Сигэру Исиба, премьер-министр Японии

В Японии арестовали сына убитой в Осаке россиянки.

Фото и видео: YouTube / 【公式】石破茂