В Японии арестовали сына убитой в Осаке россиянки

Юноша избил и задушил мать, а потом украл у нее деньги.

Полиция японской префектуры Осака арестовала сына российской гражданки Елены Ито, которая в прошлом месяце была найдена мертвой в своей квартире. Соответствующее заявление сделали журналисты из местного новостного агентства Kyodo. По информации от иностранного СМИ, на допросе 21-летний Канэки Ито признался в том, что сначала избил мать, а затем задушил. Сообщается, что затем молодой человек украл из кошелька убитой порядка 15 тысяч йен (около 100 долларов по текущему курсу). Тело жертвы обнаружил вечером 27 июня супруг, который проживал отдельно. Несколько дней мужчина не мог связаться с женой, после чего решил навестить ее.

По данным вледственных органов, на лице россиянки были обнаружены следы побоев, а на правой руке - травма, свидетельствующая о ее попытках защититься от ударов. Специалисты считали, что после избиения женщина не могла двигаться, а непосредственно смерть наступила 26 июня утром из-за теплового удара. В помещении находилось три кондиционера, но ни один из них не был включен. А 25-26 июня температура в Осаке достигала 33 градусов по Цельсию.

В Японии назвали возможную причину смерти россиянки в Осаке.

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