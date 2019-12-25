Япония стала самой популярной страной у россиян на майские праздники. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

В период с 1 по 11 мая доля зарубежных бронирований среди россиян выросла на 2 процентных пункта и достигла 40%. Самой популярной страной по количеству запланированных поездок стала Япония. Ее выбрали 14,3% россиян. Второе место занимает Турция с показателем 13,6%. Тройку лидеров замыкает Китай (7,4%).

По России большинство туристов намерены отправиться на отдых в Татарстан. Отмечается, что на регион приходится 17,3% заказов. Второе место занимает Санкт-Петербург с долей в 13,8%. В топ-5 также вошли Краснодарский край (10%), Калининград (5,2%) и Нижний Новгород (3,8%).

Ранее в АТОР допустили падение российского турпотока в страны Персидского залива.

