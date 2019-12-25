В АТОР допустили падение российского турпотока в страны Персидского залива

Специалисты рассказали о том, сколько потеряет отрасль из-за вооруженного конфликта Израиля и США с Ираном.

В случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке с вялотекущей фазой боевых действий и геополитической нестабильностью на весну и далее российский туристический поток в страны Персидского залива может уменьшиться на 40-50 процентов. Соответствующими прогнозами с население страны поделилась Ассоциация туроператоров России (АТОР). Специалисты уточнили, что если сохранится вялотекущая фаза с применением оружия и геополитической нестабильностью на весь весенний сезон, то поток туристов из России в регион сократится в размере 600-700 тысяч поездок. Однако кумулятивный эффект от закрытия пересадочных воздушных хабов и ожидаемого роста цен на альтернативных маршрутах через СНГ, Турцию или КНР окажется гораздо сильнее. При таком раскладе суммарные потери выездного туризма нашего государства с учетом островных и азиатских направлений могут достичь около одного миллиона поездок. В АТОР разъяснили, что спад количества туристических поездок за рубеж в 2026 году может составить до пяти процентов в годовом сравнении.

Согласно оптимистичному сценарию, вооруженный конфликт на Ближнем Востоке затихнет в течение ближайшего месяца. Когда боевые действия в регионе прекратятся, то авиационное сообщение будет восстановлено. В этом случае спрос на туры в страны Персидского залива может снизиться на 20 процентов в ближайшие три месяца, а на стыковочные перелеты через них - на 30 процентов. Далее аналитики ожидают постепенно восстановление показателей. По итогам текущего года направление в ОАЭ может показать спад российского туристического потока на уровне 15-20 процентов относительно 2025 года. По другим государствам Персидского залива показатели могут упасть еще значительнее.

Совокупные потери выездного туризма составят порядка 350-450 тыс. поездок. За счет перераспределения потоков (в первую очередь в пользу Турции, Египта, Таиланда, Вьетнама) общий спад может оказаться в пределах 1-2% от уровня 2025 года. Впрочем, если совпадет сразу несколько благоприятных событий, то рынок выйдет на показатели прошлого года. сообщение от АТОР

Эксперты добавили, что при более пессимистичном сценарии российский выездной туризм потеряет порядка 1,9 миллиона поездок. Таким образом по результатам 2026 года отрасль выйдет на показатели порядка 18,5 миллиона поездок за рубеж с туристическими целями. Речь идет о падении уровня туристических визитов на восемь процентов по сравнению с 2025 годом. На данный момент из-за ближневосточного конфликта многие путешественники из России приостановили принятие решение о покупке любых зарубежных туров. В АТОР объясняют это кратковременным спадом продаж в выездном туризме. Однако в случае затягивания кризиса он может перерасти "в общую незначительную стагнацию спроса в первой половине года".

