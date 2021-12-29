Премьер Японии высказался о ракетных испытаниях КНДР

Премьер Японии Фумио Кисида высказался о ракетных испытаниях КНДР. Об этом он рассказал журналистам.
Кисида считает прискорбным то, что в стране с прошлого года осуществляют запуски ракет. Кисида отметил, что правительство продолжает анализировать информацию о недавнем запуске из КНДР.
Ранее в СМИ появилась информация, что ракета упала в Японское море. Позже в Минобороны Японии заявил об отсутствии ущерба.
Президент Токаев принял отставку правительства Казахстана.
Видео: YouTube / Bloomberg Quicktake: Now
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