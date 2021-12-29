Премьер Японии высказался о ракетных испытаниях КНДР

Правительство продолжает анализировать информацию о недавнем запуске ракеты.

Премьер Японии Фумио Кисида высказался о ракетных испытаниях КНДР. Об этом он рассказал журналистам.

Кисида считает прискорбным то, что в стране с прошлого года осуществляют запуски ракет. Кисида отметил, что правительство продолжает анализировать информацию о недавнем запуске из КНДР.

Ранее в СМИ появилась информация, что ракета упала в Японское море. Позже в Минобороны Японии заявил об отсутствии ущерба.

Президент Токаев принял отставку правительства Казахстана.

Видео: YouTube / Bloomberg Quicktake: Now