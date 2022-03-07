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Премьер Японии выразил обеспокоенность ситуацией вокруг ядерной установки в Харькове

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По мнению Кисиды, ситуацию нельзя рассматривать в контексте происходящего в Европе. Это касается всего мира. Премьер-министр подчеркнул, что "международный порядок пошатнулся".

В Японии обеспокоены ситуацией вокруг Харьковского физико-технического института на Украине. Об этом в ходе парламентских дебатов сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида.

В институте расположена экспериментальная ядерная установка. По мнению Кисиды, ситуацию нельзя рассматривать в контексте происходящего в Европе. Это касается всего мира. Премьер-министр подчеркнул, что "международный порядок пошатнулся".

Напомним, что Минобороны РФ сообщало о планах Службы безопасности Украины (СБУ) и боевиков подорвать реактор в Харьковском физико-техническом институте. Также они намерены были обвинить в этом Вооруженные силы России.

Ранее мы сообщили, что украинские беженцы не готовы навсегда оставаться в Канаде.

Видео: YouTube / THE PAGE（ザ・ページ）

 

Теги: украина, ядерное оружие, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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