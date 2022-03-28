Премьер Японии сообщил о намерении ужесточить валютное законодательство

Фумио Кисида хочет убрать лазейки в законах страны ради санкционного давления на РФ.

Премьер-министр Японии сообщил о намерении ужесточить валютное законодательство. Такое заявление днем 28 марта сделал глава местного правительства Фумио Кисида в рамках парламентских дебатов с законодателями. Он призвал коллег пересмотреть документ об иностранной валюте. Это необходимо ради недопущения каких-либо лазеек в антироссийском санкционном режиме. В том числе, правки коснутся и криптовалют.

В ходе текущей парламентской сессии мы намерены подготовить поправки в закон об иностранной валюте, чтобы предотвратить уклонение от санкций, в том числе посредством транзакций в криптовалюте. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

В настоящее время японское законодательство в области валютного регулирования требует от национальных банков подтверждения того, что получатель денежных переводов не находится под санкциями. Однако такое требование не распространяется на организации, занимающиеся криптовалютами. Кисида призвал уравновесить законы для всех компаний.

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