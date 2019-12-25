Премьер Японии назвал неприемлемыми ответные санкции России в отношении Токио

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал неприемлемыми ответные санкции России в отношении Токио. Соответствующее заявление глава правительства сделал в рамках своего выступления перед журналистами в Риме. Он прокомментировал прессе запрет на въезд в РФ ему, а также еще 62 гражданам Японии. ранее о данной мере объявили российские дипломаты.
Решение является совершенно неприемлемым.
Фумио Кисида, премьер-министр Японии
По мнению чиновника, ухудшение двусторонних контактов между Токио и Москвой всецело является зоной ответственности России. Относительно введения против РФ новых санкций, Кисида отметил, что все соответствующие решения принимаются в тесном взаимодействии с международным сообществом и конкретно со странами Большой Семерки (G7). В вопросе введения нефтяного эмбарго из России в Токио будут основываться в первую очередь на национальных интересах своей страны.
В Японии проходит митинг в поддержку отказа от армии.
Фото: YouTube / 首相官邸
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