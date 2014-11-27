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В Японии проходит митинг в поддержку отказа от армии

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Часть жителей страны согласна с тем, чтобы внести "мирную" поправку в Конституцию.

В центре японского города Осаки 3 мая проходит митинг за "мирную" поправку в Конституцию. Жители поддерживают предложение на законодательном уровне закрепить отказ от армии и войны как средства разрешения международных конфликтов, сообщают "РИА Новости". 

Протестующие собрались в парке Огимати. Город Осаки является третьим. За внесение поправок в девятую статью выступает правящая Либерально-демократическая партия Японии.

Граждане держат плакаты с призывами к миру в азиатском регионе, выступают за прекращение военного конфликта на Украине, а также направление денег на борьбу с коронавирусом вместо строительства казино. 

Ранее в Токио заявили, что японский посол не будет выслан из России по решению МИД РФ.. 

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: мирная поправка, митинг, япония
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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