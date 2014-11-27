В Японии проходит митинг в поддержку отказа от армии

В центре японского города Осаки 3 мая проходит митинг за "мирную" поправку в Конституцию. Жители поддерживают предложение на законодательном уровне закрепить отказ от армии и войны как средства разрешения международных конфликтов, сообщают "РИА Новости".
Протестующие собрались в парке Огимати. Город Осаки является третьим. За внесение поправок в девятую статью выступает правящая Либерально-демократическая партия Японии.
Граждане держат плакаты с призывами к миру в азиатском регионе, выступают за прекращение военного конфликта на Украине, а также направление денег на борьбу с коронавирусом вместо строительства казино.
Ранее в Токио заявили, что японский посол не будет выслан из России по решению МИД РФ..
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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