В Японии проходит митинг в поддержку отказа от армии

Часть жителей страны согласна с тем, чтобы внести "мирную" поправку в Конституцию.

В центре японского города Осаки 3 мая проходит митинг за "мирную" поправку в Конституцию. Жители поддерживают предложение на законодательном уровне закрепить отказ от армии и войны как средства разрешения международных конфликтов, сообщают "РИА Новости".

Протестующие собрались в парке Огимати. Город Осаки является третьим. За внесение поправок в девятую статью выступает правящая Либерально-демократическая партия Японии.

Граждане держат плакаты с призывами к миру в азиатском регионе, выступают за прекращение военного конфликта на Украине, а также направление денег на борьбу с коронавирусом вместо строительства казино.

Ранее в Токио заявили, что японский посол не будет выслан из России по решению МИД РФ..

Фото и видео: Telegram / РИА Новости