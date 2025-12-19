  1. Главная
Премьер Японии анонсировала дату выборов в нижнюю палату парламента
Сегодня, 16:04
Санаэ Такаити рассказала об изменениях в составе национального законодательного органа.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о том, что выборы в нижнюю палату парламента пройдут 8 февраля 2026 года. Соответствующее заявление иностранная чиновница сделала на пресс-конференции перед местными журналистами в Токио от 19 января. Такое решение было принято правительством для того, чтобы попытаться минимизировать влияние на исполнение государственного бюджета от роспуска парламента после того, как депутаты лишатся своих должностей.

Чтобы минимизировать влияние от роспуска парламента на исполнение бюджета после роспуска парламента 23 января планируется провести выборы, согласно графику, при котором объявление будет сделано 27 января, а голосование пройдет 8 февраля.

Санаэ Такаити, премьер-министр Японии

Послу Японии в МИД РФ заявили об озабоченности военными учениями вблизи России.

