Премьер Японии анонсировала дату выборов в нижнюю палату парламента

Санаэ Такаити рассказала об изменениях в составе национального законодательного органа.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о том, что выборы в нижнюю палату парламента пройдут 8 февраля 2026 года. Соответствующее заявление иностранная чиновница сделала на пресс-конференции перед местными журналистами в Токио от 19 января. Такое решение было принято правительством для того, чтобы попытаться минимизировать влияние на исполнение государственного бюджета от роспуска парламента после того, как депутаты лишатся своих должностей.

