Премьер Вьетнама высоко оценил роль Москвы в мировой энергетике

Премьер-министр Вьетнама высоко оценил стабилизирующую роль Москвы в мировой энергетике. Иностранец выступил на форуме "Российская энергетическая неделя". Фам Минь Тинь выступил на мероприятии в рамках видеоконференции.
Мы высоко оцениваем важную роль Российской Федерации в мировой энергетике как страны, обеспечивающей стабильность и баланс на глобальном рынке энергоносителей.
Фам Минь Тинь, глава правительства Вьетнама
Ханой рассчитывает на то, что сотрудничество с РФ позволит и дальше помогать укреплению многостороннего диалога. Тинь заметил, что особенно это важно для связи между частным предпринимательством и государством в вопросах эффективного и устойчивого развития энергетического направления в экономике. Вьетнам поддерживает готовность мира к постепенному отказу от традиционных энергетических ресурсов.
Путин призвал уделять особое внимание цифровизации на пространстве ЕАЭС.
Фото и видео: РЭН 2021
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