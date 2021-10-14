Премьер Вьетнама высоко оценил роль Москвы в мировой энергетике

Фам Минь Тинь выступил на "Российской энергетической неделе".

Премьер-министр Вьетнама высоко оценил стабилизирующую роль Москвы в мировой энергетике. Иностранец выступил на форуме "Российская энергетическая неделя". Фам Минь Тинь выступил на мероприятии в рамках видеоконференции.

Мы высоко оцениваем важную роль Российской Федерации в мировой энергетике как страны, обеспечивающей стабильность и баланс на глобальном рынке энергоносителей. Фам Минь Тинь, глава правительства Вьетнама

Ханой рассчитывает на то, что сотрудничество с РФ позволит и дальше помогать укреплению многостороннего диалога. Тинь заметил, что особенно это важно для связи между частным предпринимательством и государством в вопросах эффективного и устойчивого развития энергетического направления в экономике. Вьетнам поддерживает готовность мира к постепенному отказу от традиционных энергетических ресурсов.

Путин призвал уделять особое внимание цифровизации на пространстве ЕАЭС.

Фото и видео: РЭН 2021