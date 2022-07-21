Премьер Венгрии заявил, что украинское зерно находится под контролем США

Виктор Орбан готов в одностороннем порядке продлить запрет в стране на украинское зерно.

Поставки сельскохозяйственной продукции с территории Украины контролируются американцами, а лидеры Евросоюза руководствуются в этом вопросе не собственными национальными интересами. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции Kossuth сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Чиновник подтвердил, что Будапешт оставит в силе запрет на импорт зерна с Украины в одностороннем порядке в том случае, если Еврокомиссия не продлит истекающий 15 сентября запрет на его поставки в пять стран Центральной Европы.

Пока брюссельские бюрократы не хотят его продлевать, и если они не сделают этого сегодня до полуночи, то мы объединим усилия с несколькими странами - Румынией, Польшей, Словакией - для того, чтобы продлить запрет на импорт, что станет серьезной битвой с Брюсселем. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан добавил, что такие сражения стране приходится вести каждый день, так как руководство ЕС не желает вставать на сторону европейских стран, а предпочитает руководствоваться в зерновом вопросе американскими интересами.

Орбан считает, что ухудшение экономической ситуации заставит ЕС перейти в лагерь мира.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor