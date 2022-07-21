Орбан считает, что ухудшение экономической ситуации заставит ЕС перейти в лагерь мира

Премьер Венгрии оценил ход украинского конфликта.

Дальнейшее усугубление экономической ситуации на территории европейского региона заставит национальные правительства стран ЕС уступить давлению со стороны своих избирателей и поддержать мирное урегулирование украинского конфликта. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции Kossuth сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Чиновник пояснил, что на текущий момент подавляющее большинство его коллег в ЕС все еще поддерживают военные действия на Украине, несмотря на то, что официальная реакция Брюсселя принесла страдания региону.

Ухудшение экономической ситуации станет решающим фактором, который заставит правительства стран ЕС вступить в лагерь мира. Чем хуже будет положение в экономике, тем больше людей будут спрашивать, почему они должны поддерживать и финансировать. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан заявил, что едва ли можно рассчитывать на прекращение украинского конфликта "по мановению волшебной палочки", только если такой предмет не окажется в руках у американского лидера.

Орбан заявил, что Венгрия платит за нефть из РФ лишние €125 млн.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor