Премьер Венгрии назвал нелегальных мигрантов биологической угрозой

Представитель правительства считает, что нелегальные мигранты представляют серьезную угрозу для граждан из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации во всем мире.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал нелегальных мигрантов биологической угрозой. Об этом пишет местная газета Daily News Hungary со ссылкой на эфир венгерской радиостанции Kossuth Radio.

Орбан полагает, что нелегальных мигрантов можно рассматривать, как "биологическое оружие". Премьер-министр подчеркнул, что их прибытие на территорию Венгрии должно быть приостановлено "любой ценой". Однако, по словам представителя правительства, не все мигранты опасны. Если у них есть отрицательные тесты на коронавирус, то они не представляют опасности и не являются потенциальным источником заражения.

Напомним, что Венгрия с 2015 года выступает за введение строгого контроля за потоками мигрантов. С начала миграционного кризиса Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, которая прекратила пускать на территорию приезжих с Ближнего Востока и Африки. Власти Будапешта предполагают, что на территорию страны могут пробраться боевики террористических организаций.

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