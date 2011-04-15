Роберт Фицо призвал завершить противостояние Киева и Москвы как можно скорее.

В Словакии готовы приложить усилия к восстановлению отношений с Россией, поскольку Москва и Европейский союз нужны друг другу.Соответствующее заявление местным журналистам в рамках пресс-конференции сделал премьер-министр Словакии, глава крупной партии Smer Роберт Фицо. Выступление опубликовано в его социальных сетях. Иностранный политик добавил, что у регионального кризиса на Украине нет и не может быть военного решения, что подтверждается с течением времени. Спикер заметил, что многие уже говорят о поиске компромисса.

Если конфликт кончится во время мандата этого правительства, то я сделаю все для восстановления экономических и стандартных отношений с Россией. Сделаю все потому, что ЕС нужна Россия, а России нужен, конечно, ЕС. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Напомним, что в мае 2024 года президент Чехии Петр Павел в интервью британскому телеканалу Sky News заявил о необходимости закончить военный конфликт на Украине и начать мирные переговоры между Киевом и Москвой.

Фицо обвинил ЕК в желании прекратить транзит нефти и газа с востока.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico