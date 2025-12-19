Он также добавил поздравления на английском, итальянском и шведском языках.

Премьер Словакии Роберт Фицо в новогоднем обращении обратился к к согражданам на русском языке. Соответствующее поздравление опубликовано официальной странице главы правительства в социальной сети Facebook ((запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской).

С Новым годом! заявил Роберт Фицо, премьер Словакии

Также политик в своем видеообращении поздравил граждан на английском, итальянском и шведском языках.

Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico