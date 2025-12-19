  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Премьер Словакии поздравил с Новым годом на русском языке
Сегодня, 15:40
155
IRINA_CHALKINA Добавить в Яндекс.Новости

Премьер Словакии поздравил с Новым годом на русском языке

0 0

Он также добавил поздравления на английском, итальянском и шведском языках.

Премьер Словакии Роберт Фицо в новогоднем обращении обратился к к согражданам на русском языке. Соответствующее поздравление опубликовано официальной странице главы правительства в социальной сети Facebook ((запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской).

С Новым годом! 

заявил Роберт Фицо, премьер Словакии

Также политик в своем видеообращении поздравил граждан на английском, итальянском и шведском языках.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов обратился с поздравительной речью к местным жителям и гостям города по случаю наступления Нового года. В своём выступлении глава региона обратил особое внимание на ключевые достижения текущего периода.

Фото:  Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) /  Robert Fico

Теги: премьер-министр словакии, роберт фицо
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии