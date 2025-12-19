Премьер Словакии Роберт Фицо в новогоднем обращении обратился к к согражданам на русском языке. Соответствующее поздравление опубликовано официальной странице главы правительства в социальной сети Facebook ((запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской).
С Новым годом!
заявил Роберт Фицо, премьер Словакии
Также политик в своем видеообращении поздравил граждан на английском, итальянском и шведском языках.
Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов обратился с поздравительной речью к местным жителям и гостям города по случаю наступления Нового года. В своём выступлении глава региона обратил особое внимание на ключевые достижения текущего периода.
Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все