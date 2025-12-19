В своём выступлении глава региона обратил особое внимание на ключевые достижения текущего периода.

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился с поздравительной речью к местным жителям и гостям города по случаю наступления Нового года. Информация предоставлена пресс-службой Смольного.

В своём выступлении глава региона обратил особое внимание на ключевые достижения текущего периода, отметив успешное выполнение обязательств перед гражданами и федеральным центром под руководством президента Владимира Путина.

Под руководством президента мы продолжаем развивать Петербург как мегаполис XXI века. По всем ключевым проектам достигнуты зримые и конкретные результаты. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Отдельно губернатор выделил ряд значимых проектов, среди которых открытие первой очереди Красносельско-Калининской линии метрополитена и завершение сборки конструкций Большого Смоленского моста, включая установку разводного механизма. Кроме того, финансовая ситуация города продолжает демонстрировать положительную динамику роста экономики, что позволяет властям рассчитывать на новые рекорды привлечения инвестиций в конце отчетного периода.

Бюджет Петербурга увеличен дополнительно на 78 млрд рублей, что даёт возможности для ускоренного развития инфраструктуры и расширения социальных мер поддержки горожан, уточнил Беглов. Также Петербург активно внедряет новые меры социальной защиты семьи, став первым регионом, который запустил шесть инновационных государственных программ поддержки молодых родителей. Город продолжает развивать помощь многодетным семьям, студентам и расширять перечень медицинской помощи пожилым людям в рамках национальной инициативы "Серебряный возраст".

Ранее мы сообщили о том, что Кремль опубликовал новогоднее обращение президента России.

Видео: Telegram / Александр Беглов