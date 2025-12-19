  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:30
180
IRINA_CHALKINA Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Кремль опубликовал новогоднее обращение президента России

0 0

Владимир Путин поздравил граждан России с Новым годом и заявил, что будущее зависит от каждого человека.

Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Новым годом. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте главы государства. 

Мы вместе – одна большая семья, сильная и сплочённая, и потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей, идти только вперёд ради наших детей и внуков, ради нашей великой России.

С Новым годом, дорогие друзья!

С Новым, 2026 годом!

Владимир Путин, президент РФ

Также глава государства поздравил бойцов СВО и призвал россиян поддержать их словом и делом.

Ранее мы сообщали о том, что президент поблагодарил Цивилеву и всех, кто работает в рамках фонда "Защитники Отечества". На встрече с главой государства Цивилева рассказала, что главным достижением фонда "Защитники Отечества" стало создание социально-экономической системы ресоциализации героев.

Видео: kremlin.ru

Теги: новогоднее обращение, новый год, путин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии