Кремль опубликовал новогоднее обращение президента России

Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Новым годом. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте главы государства.
Мы вместе – одна большая семья, сильная и сплочённая, и потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей, идти только вперёд ради наших детей и внуков, ради нашей великой России.
С Новым годом, дорогие друзья!
С Новым, 2026 годом!
Владимир Путин, президент РФ
Также глава государства поздравил бойцов СВО и призвал россиян поддержать их словом и делом.
Ранее мы сообщали о том, что президент поблагодарил Цивилеву и всех, кто работает в рамках фонда "Защитники Отечества". На встрече с главой государства Цивилева рассказала, что главным достижением фонда "Защитники Отечества" стало создание социально-экономической системы ресоциализации героев.
Видео: kremlin.ru
