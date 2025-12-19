Кремль опубликовал новогоднее обращение президента России

Владимир Путин поздравил граждан России с Новым годом и заявил, что будущее зависит от каждого человека.

Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Новым годом. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте главы государства.

Мы вместе – одна большая семья, сильная и сплочённая, и потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей, идти только вперёд ради наших детей и внуков, ради нашей великой России. С Новым годом, дорогие друзья! С Новым, 2026 годом! Владимир Путин, президент РФ

Также глава государства поздравил бойцов СВО и призвал россиян поддержать их словом и делом.

Ранее мы сообщали о том, что президент поблагодарил Цивилеву и всех, кто работает в рамках фонда "Защитники Отечества". На встрече с главой государства Цивилева рассказала, что главным достижением фонда "Защитники Отечества" стало создание социально-экономической системы ресоциализации героев.

Видео: kremlin.ru