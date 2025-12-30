Путин провел встречу с Цивилевой

Президент поблагодарил Цивилеву и всех, кто работает в рамках фонда "Защитники Отечества".

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с заместителем министра обороны и руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с главой государства Цивилева рассказала, что главным достижением фонда "Защитники Отечества" стало создание социально-экономической системы ресоциализации героев. Она также сообщила о цифровизации мер социальной поддержки и попросила президента предусмотреть возможность оказывать помощь участникам контртеррористической операции в приграничье.

Путин поблагодарил Цивилеву и всех, кто работает в рамках фонда. Он подчеркнул, что это благодарность за "душевное отношение к делу и людям". Со своей стороны президент пообещал сделать все для того, чтобы работа велась наиболее эффективным способом.

Ранее Путин подписал закон об установлении Дня памяти жертв геноцида советского народа.

Видео: официальный сайт президента России