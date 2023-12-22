Ульф Кристерссон рассказал, что традиции Парижа Стокгольма не сходятся.

Стокгольм в настоящее время не намерен направлять собственных военнослужащих на территорию Украины. Соответствующее заявление сделал глава местного правительства Ульф Кристерссон в эфире телеканала SVT. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал заявление французского лидера Эмманюэля Макрона о том, что нельзя исключать отправку западных войск для сражения на стороне армии киевского режима. Эксперт заметил, что эта темпа вообще неактуальна, так как Швеция сейчас занята передачей Вооруженным силам Украины передовых материалов и ресурсов, что также делают многие другие союзники.

С украинской стороны на это нет запроса, так что этот вопрос неактуален. С другой стороны, в разных государствах есть разные традиции вовлеченности в других странах, традиция Франции - это не шведская традиция. Ульф Кристерссон, премьер Швеции

Швеция направит Украине крупнейший пакет военной помощи.

Фото и видео: YouTube / Regeringskansliet