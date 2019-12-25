Магдалена Андерссон призвала страну проанализировать смену политики по гарантиям безопасности.

Премьер Швеции больше не исключает членства своей страны в НАТО ли хотя бы пересмотра отношений к вступлению к военным альянсам. Соответствующей информацией чиновница Магдалена Андерссон поделилась с журналистами в эфире местного телеканала SVT.

Я никоим образом не исключаю членства в НАТО…Можно констатировать, что свобода от союзов сослужила Швеции хорошую службу, уберегла нас от конфликтов. Магдалена Андерссон, глава правительства Швеции

Напомним, что на политическом съезде осенью 2021 года шведская правящая Социал-демократическая партия подтвердила свое решение не вступать в Североатлантический блок. Ранее Андерссон многократно повторяла о том, что свобода от военных союзов хорошо служит Швеции. Сейчас премьер полагает, что из-за перекроения карты политики безопасности потребуется проводить новый анализ, а также принимать соответствующие решения, основываясь на его результатах.

Премьер: Швеция не будет размещать чрезмерное число беженцев с Украины.

Фото и видео: SVT