Антониу Кошта рассказал, что у страны нет самолетов, которые можно было бы отправить ВСУ.

Премьер Португалии заявил, что не может передать истребители Украине. Об этом Антониу Кошта рассказал европейским журналистам во время прибытия на саммит ЕС в Брюсселе. Чиновник пояснил, что у Лиссабона нет никаких "красных линий" в вопросе военных поставок киевскому режиму, однако страна не обладает возможностями передать ВСУ боевые самолеты, так как в настоящее время все экземпляры задействованы.

Это не красная линия. Это та область, где у нас просто нет возможности, поскольку все средства, которые у нас есть, направлены на миссии, без которых мы не можем обойтись. Антониу Кошта, премьер-министр Португалии

Напомним, то Португалия имеет в общей сложности 27 истребителей F-16AM, но весь этот авиапарк связан с различными международными обязательствами НАТО. Премьер добавил, что его страна сделала все возможное для поддержки Киева с начала регионального конфликта. В частности, передала военным три танка немецкого производства Leopard 2.

Премьер Италии назвала приглашение Зеленского в Париж неуместным со стороны Макрона.

Фото и видео: YouTube / European Commission