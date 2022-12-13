Премьер Португалии заявил, что не может передать истребители Украине. Об этом Антониу Кошта рассказал европейским журналистам во время прибытия на саммит ЕС в Брюсселе. Чиновник пояснил, что у Лиссабона нет никаких "красных линий" в вопросе военных поставок киевскому режиму, однако страна не обладает возможностями передать ВСУ боевые самолеты, так как в настоящее время все экземпляры задействованы.
Это не красная линия. Это та область, где у нас просто нет возможности, поскольку все средства, которые у нас есть, направлены на миссии, без которых мы не можем обойтись.
Антониу Кошта, премьер-министр Португалии
Напомним, то Португалия имеет в общей сложности 27 истребителей F-16AM, но весь этот авиапарк связан с различными международными обязательствами НАТО. Премьер добавил, что его страна сделала все возможное для поддержки Киева с начала регионального конфликта. В частности, передала военным три танка немецкого производства Leopard 2.
Премьер Италии назвала приглашение Зеленского в Париж неуместным со стороны Макрона.
Фото и видео: YouTube / European Commission
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