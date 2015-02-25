Дональд Туск заметил, что его отношения с главой государства продолжают ухудшаться.

Премьер-миинстр Польши Дональд Туск заявил, что президент Кароль Навороцкий уже много недель не отвечает на его звонки. Соответствующее заявление европейский политик из Варшавы сделал в интервью местным журналистам с телеканала Poslat. При этом глава национального правительства напомнил аудитории, что начало его отношений с главой государство было не самым плохим. Ранее его коллега реагировал на SMS-сообщения или телефонные контакты. Однако затем президент и его ближайшее окружение сделали все для того, чтобы сохранить конфликт с действующим кабинетом министров. По мнению Дональда Туска, сейчас Кароль навороцкий предпринимает шаги по вторжению в профессиональные компетенции правительства.

Много недель он не подходит к телефону. Я действительно предпринял попытки тесного сотрудничества с президентом, если говорить о внешней политике, но много недель нет никакой реакции, включая игнорирование телефонных звонков. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Напомним, что Кароль Навроцкий стал президентом Польши 6 августа 2025 года. С этого времени в Варшаве начал развиваться его конфликт с премьер-министром. Уже в августе текущего года Дональд Туск пообещал, что "будет безжалостным" в отношении нового главы государства и предлагаемым им инициатив. В ноябре Кароль Навроцкий назвал коллегу из правительства "худшим премьером в истории страны после 1989 года.

Фото: YouTube / polsatnews.pl