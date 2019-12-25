Туск: вопрос территориальных уступок со стороны Украины принципиален

Премьер Польши считает, что США хотят видеть одобрение данного пунка перед тем, как начать обсуждение гарантий безопасности.

Территориальные уступки со стороны киевского режима для завершения регионального конфликта с Россией принципиальны для вашингтонской администрации с точки зрения предоставления Украине гарантий безопасности. Соответствующие данные сообщил местным журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на пресс-конференции перед вылетом для рабочей встречи с партнерами по обсуждению мирного плана. Европейский политический лидер уточнил, что не все международные союзники Украины поддерживают такой подход по ситуации.

Прямо говорят <...>, что территориальные уступки должны стать элементом мирного соглашения... Если есть гарантии, то должны быть уступки. Такой путь видят американцы для склонения России к договоренности. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Дональд Туск подчеркнул, что официальные представители США не оказывали давления на коллегу Владимира Зеленского по поводу того, какие именно территории его страна должна уступить Москве. В Варшаве считают, что вопрос все еще открыт для обсуждения, а делегации переговорщиков находятся на полпути ее решения.

В Польше задержали российского ученого, пишут СМИ.

Фото: YouTube / Donald Tusk - kanał oficjalny