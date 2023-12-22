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Премьер Польши рассказал, что повлечет ослабление давления на Россию

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Дональд Туск оценил слова американского политика в преддверии президентских выборов.

Победа бывшего американского президента Дональда Трампа на выборах главы государства в США повлечет за собой ослабление давления на Россию. Чиновник пояснил, что имел возможность на протяжении многих лет работать с Трампом на различных саммитах и мероприятиях, когда являлся руководителем Совета Европы. Соответствующее мнение огласил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире местного телевидения. Европейский политик ответил на вопросы СМИ во время рабочей поездки в Вашингтон, где он находится вместе с президентом Анджеем Дудой. Высокопоставленные гости успели встретиться с лидером Белого дома Джо Байденом. 

То, что он говорит, нужно трактовать серьезно. Мы как Европа должны быть готовы к тому, что, быть может, давление со стороны Америки, оказываемое на Путина, на Россию, будет меньше. Это не исключено. 

Дональд Туск, премьер Польши

Беспорядки в Варшаве в среду устроили хулиганы, заявил премьер.

Фото и видео: YouTube / Wirtualna Polska News

Теги: дональд трамп, дональд туск, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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