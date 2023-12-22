Беспорядки в Варшаве в среду устроили хулиганы, заявил премьер

Дональд Туск заметил, что будет говорить с фермерами, а не нарушителями спокойствия.

Массовые беспорядки, произошедшие в среду, 6 марта, на территории Варшавы устроили не протестующие фермеры, а обычные хулиганы. Соответствующее заявление сделал перед местными журналистами премьер-министр страны Дональд Туск, выступая в преддверии своего вылета с рабочим визитом в Бухарест.

Здесь особо нечего комментировать. Достаточно типичный, грустный, а для некоторых, например, для раненых полицейских, драматический ход событий, но достаточно типичный. Так очень часто выглядят протесты, к которым присоединяются те, кто имеет иные цели. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Напомним, то вчера во врем уличного протеста фермеров участники акции вели себя агрессивно. около здания Канцелярии премьер-министра Польши протестующие провоцировали столкновения с полицией, а также поджигали покрышки и бросались горящими предметами. около сейма активисты разобрали брусчатый тротуар и бросали камни. В результате несколько сотрудников правопорядка оказались ранены.

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Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera